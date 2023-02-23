Зимова сесія ПА ОБСЄ стартувала засудженням війни росії проти України

Війна російської федерації проти України підірвала європейську безпеку і вимагає від парламентів, урядів та ОБСЄ спільної роботи над виробленням спільної відповіді. Головним пріоритетом має бути забезпечення правосуддя і відповідальності за вчинені росією воєнні злочини, злочини проти людяності і злочин агресії.

Про це заявили у своїх виступах спікери на відкритті 22-ї зимової сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні, повідомляє пресслужба Парламентської асамблеї.

Участь у засіданні взяли майже 250 парламентаріїв з 52 країн світу. Відкрила його президентка ПА ОБСЄ Маргарета Седерфельт. Вона наголосила, що за останній рік російська федерація порушила всі принципи основоположного документа ОБСЄ – Гельсінського Заключного акту 1975 року.

"Прямим результатом дій росії є те, що весь наш регіон котиться в невідомість. І як наслідок, ОБСЄ і наша Парламентська асамблея опинилися на роздоріжжі. Як ми можемо рухатися вперед, якщо країни, відповідальні за руйнування нашої спільної безпеки, також є тими, хто калічить ОБСЄ?" – сказала Седерфельт.

Президентка, захищаючи історичну роль ПА ОБСЄ як форуму для діалогу, зазначила, що це не означає, що Асамблея повинна надавати необмежену платформу для просування агресивної війни.

"Хоча я вважаю цю ситуацію дуже прикрою, я розумію той факт, що деякі члени Асамблеї вважають нестерпним сидіти в одній кімнаті з агресорами. Але для присутніх сьогодні є можливість протистояти їм і протистояти їхній брехні", – наголосила Седерфельт.