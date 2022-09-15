Президенткою Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва в четвер узяла участь у відкриття символічної таблички на свою честь на Алеї сміливості, розташованій на площі Конституції в Києві.

Про це в четвер повідомили в Офісі президента України.

"У часи війни ми збираємося на цій площі не випадково, тому що тут є імена лідерів світу, які підтримували нашу державу, наш народ, нашу економіку і впродовж цієї війни стояли на нашому боці проти агресії РФ. Я хотів би, щоб сьогодні на цій Алеї з’явилося ім’я шановної президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн", – сказав президент Володимир Зеленський під час відкриття таблички.

ФОТО: ОФІС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Як пояснюють в Офісі президента, президентка Європейської комісії "відіграє ключову роль у широкій підтримці України з боку Євросоюзу у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності та спільних європейських цінностей".

Зокрема фон дер Ляєн особисто переконує лідерів держав-членів ЄС у необхідності надання Україні важкого озброєння та посилення санкційного тиску на РФ, а також докладає зусиль для поглиблення європейської інтеграції України.

Ім’я Урсули фон дер Ляєн на Алеї слави у Києві буде поруч з іменами державних діячів з Великої Британії, Польщі, Латвії й Чехії.