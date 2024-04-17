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ПОЛІТИКА

Настав час для європейського пробудження в питаннях оборони та безпеки – глава Єврокомісії

17 квітня 2024, 20:30
Настав час для європейського пробудження в питаннях оборони та безпеки – глава Єврокомісії
Фото: з вільного доступу
На думку фон дер Ляєн, Європа перебуває в центрі світу, де "нова ліга авторитарних держав" становить загрозу для демократичних країн.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на тлі нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль, закликала Євросоюз взяти на себе більш активну роль у сфері оборони, щоб протистояти загрозам з боку авторитарних держав.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

На думку фон дер Ляєн, Європа перебуває в центрі світу, де "нова ліга авторитарних держав" становить загрозу для демократичних країн. До так званої "нової ліги" глава Єврокомісії зарахувала Росію, Іран та Північну Корею.

Вона наголосила, що настав час для європейського пробудження в питаннях оборони та безпеки.

"На карту поставлено дуже багато - наша свобода та наше процвітання залежать від нашої безпеки, і ми повинні привести наші дії у відповідність до цього мінливого середовища безпеки.", - зауважила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії закликала держави Європи бути готовими до будь-яких загроз.

"Загроза війни, можливо, не є неминучою, але вона не є неможливою. Ми повинні бути готові, починаючи з нагальної потреби у відновленні, поповненні та трансформації збройних сил країн-членів", - наголосила фон дер Ляєн.

Водночас вона підкреслила важливість НАТО для безпеки Європи, додавши, що європейський суверенітет "ніколи не буде забезпечуватись коштом наших партнерів і друзів".

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів і ракет.

Після телефонної розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.

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