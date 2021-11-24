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У Японії проведуть майстер-клас з петриківського розпису Представник Української асоціації японського міста Тойохаші Наталія Шрамкова 27 листопада проведе майстер-клас з петриківського розпису.

Фото: з вільного доступу

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