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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
24 11 2021 15:21

У Японії проведуть майстер-клас з петриківського розпису

Представник Української асоціації японського міста Тойохаші Наталія Шрамкова 27 листопада проведе майстер-клас з петриківського розпису.
У Японії проведуть майстер-клас з петриківського розпису Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, подію у Фейсбуці анонсувало Посольство України в Японії.
 
 
Захід відбудеться у неділю о 10:00-12:00 у рамках EMCAMPUS Opening Event та за підтримки Посольства.
 
 
Організатор події – Асоціація міжнародних обмінів м. Тойохасі.
 
Нагадаємо, у Японії в місті Токородзава за підтримки Посольства України в Японії відбувся концерт української бандуристки Катерини Гудзій.
 
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