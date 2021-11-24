CУСПІЛЬСТВО ФОТОПредставник Української асоціації японського міста Тойохаші Наталія Шрамкова 27 листопада проведе майстер-клас з петриківського розпису.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
24 11 2021 15:21
У Японії проведуть майстер-клас з петриківського розпису
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, подію у Фейсбуці анонсувало Посольство України в Японії.
Захід відбудеться у неділю о 10:00-12:00 у рамках EMCAMPUS Opening Event та за підтримки Посольства.
Організатор події – Асоціація міжнародних обмінів м. Тойохасі.
Нагадаємо, у Японії в місті Токородзава за підтримки Посольства України в Японії відбувся концерт української бандуристки Катерини Гудзій.
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