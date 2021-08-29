СПОРТ ВІДЕОУкраїнська тенісистка обіграла у фіналі француженку Корне.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго
Світоліна перемогла свою суперницю у двох партіях – 7:5, 6:4
Фото: Ukrinform
Еліна Світоліна обіграла у фіналі турніру WTA в Чикаго (США) Алізе Корне (Франція), передає Укрінформ.
Світоліна перемогла свою суперницю у двох партіях – 7:5, 6:4.
Для Еліни Світоліної це був 19-й фінал в кар'єрі і 16-й виграний титул.
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