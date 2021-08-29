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Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго

Світоліна перемогла свою суперницю у двох партіях – 7:5, 6:4
Українська тенісистка обіграла у фіналі француженку Корне.
Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго Фото: Ukrinform
Еліна Світоліна обіграла у фіналі турніру WTA в Чикаго (США) Алізе Корне (Франція), передає Укрінформ.
 
 
Світоліна перемогла свою суперницю у двох партіях – 7:5, 6:4. 
 
Для Еліни Світоліної це був 19-й фінал в кар'єрі і 16-й виграний титул.
 
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29 08 2021 11:48
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