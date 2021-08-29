Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго Світоліна перемогла свою суперницю у двох партіях – 7:5, 6:4

Українська тенісистка обіграла у фіналі француженку Корне.

Фото: Ukrinform

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію