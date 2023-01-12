Україна посилює свої оборонні можливості на кордоні з білоруссю – Наєв

білорусь наразі не становить безпосередньої загрози для України, водночас Сили оборони поступово збільшують свої оборонні спроможності на кордоні.

Про це у фейсбуці повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"На даний час обстановка з боку білорусі не несе безпосередньої загрози для України. Ми постійно перебуваємо у комунікації з іноземними партнерами. Зокрема, з партнерами зі Сполучених Штатів Америки, Польщі тощо. Також постійно працює наша розвідка. Зараз підрозділи збройних сил республіки білорусь, які розгорнуті вздовж нашого державного кордону ні в кількісному, ні в якісному відношенні не змінилися. Але ми свідомі тієї інформації, якою володіємо, і почуваємо себе спокійно. Спокійно – це означає професійно виконуємо покладені на нас завдання, а також поступово збільшуємо наші оборонні спроможності і займаємося заходами підвищення навченості особового складу", – зазначив Наєв.