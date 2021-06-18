Українські зброярі представили кулемет власної розробки

Довжина кулемета становить 1840 мм, маса без станка — 29 кг, скорострільність (залежно від типу боєприпасу) — 500–600 пострілів за хвилину, прицільна дальність по наземних цілях — 2000 м, по повітряних — 1500 м

На Міжнародній спеціалізованій виставці "Зброя та безпека-2021", що триває в Києві, українська компанія ТОВ "ХАДО-Холдинг" представила великокаліберний кулемет власної розробки та виробництва Snipex Laska K-2.

Про це повідомляє агентство АрміяInform.

За словами начальника науково-дослідного відділу розвитку озброєння та військової техніки сил спеціальних операцій Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України (ЦНДІ ОВТ ЗС України) полковника Бориса Мельника, "нині є потреба у забезпеченні українського війська новітніми зразками стрілецької зброї".



Фото: АрміяInform

За його словами, станом на сьогодні ніша великокаліберних 12,7-мм кулеметів представлена, зокрема, радянським НСВ або танковим варіантом його виконання - НСВТ. Ці зразки виготовлені ще в минулому столітті, вони є морально та фізично застарілими. Складною є ситуація із виготовленням стволів до них.

Він зазначив, що тому Міноборони України поставило завдання виготовити вітчизняний кулемет. Згідно з тактико-технічним завданням, розробленим науковцями ЦНДІ ОВТ ЗС України, харківські зброярі створили кулемет власної конструкції калібру 12,7 мм Snipex Laska K-2".

Кулемет призначений для ураження рухомих і нерухомих, наземних, надводних та повітряних, зокрема легкоброньованих, цілей. Може використовуватися як піхотний варіант або встановлюватися на броньовану чи авіаційну техніку.

"Довжина кулемета становить 1840 мм, маса без станка — 29 кг, скорострільність (залежно від типу боєприпасу) — 500–600 пострілів за хвилину, прицільна дальність по наземних цілях — 2000 м, по повітряних — 1500 м", - ідеться у повідомленні.

Як зазначив начальник відділу технічного контролю компанії Євгеній Бондар, "наші фахівці ретельно проаналізували всі відомі на сьогодні схеми компонування великокаліберних кулеметів, зокрема й іноземного виробництва" та у підсумку обрали оптимальне технічне рішення, яке ґрунтується на іншому принципі роботи автоматики.

"Ми використовуємо не газовідвід, як у зразках, якими озброєні наші підрозділи, а короткий хід ствола з важільними прискорювачами. Водночас ствол на новому кулеметі швидкознімний, виготовлений із високоякісної легованої сталі, кількість нарізів - 8 із кроком 381 мм. Його маса - 11 кг, а довжина - 1111 мм. До речі, наш ствол довший на 11 мм, ніж у НСВ. У поєднанні з коротким ходом це надає кулі змогу розігнатися до 890–910 м/с, тоді як у старих зразків озброєння цей показник становить 820–840 м/с", - додав фахівець.

Подавання патронів здійснюється за допомогою пластикової стрічки, яка може подаватися як з правого, так і з лівого боку кулемета (залежить від комплектації). Загальна місткість стрічки у коробці становить 80 набоїв. Для стрільби з кулемета можна застосовувати всі наявні типи патронів 12,7х108.

Зброяр зазначив, що конструкція нового кулемета дозволяє швидко переобладнати його під патрони стандарту НАТО. Потрібно замінити кілька деталей - і кулемет готовий для використання кулеметної стрічки 50BMG. За необхідності на кулемет можна встановити широкий спектр прицільного обладнання завдяки наявності рейки Пікатінні.

"Нині Snipex Laska K-2 пройшов попередні (заводські) випробування, на черзі - державні. За їхніми результатами остаточно визначатимуться з прийняттям кулемета на озброєння українського війська", - поінформували у компанії.