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13 київських шкіл закрилися на карантин через ГРВІ та грип

У цьому році в Україні циркулюють три штами грипу А
У 188 класах 13 шкіл Києва припинено навчальний процес через карантин.
13 київських шкіл закрилися на карантин через ГРВІ та грип Фото: ukranews.com

"На 16 січня 2019 року в місті Києві (тимчасово) зупинили освітній процес через карантин у 13 закладах загальної середньої освіти (188 класів)", - повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

В інформації уточнюється, що заняття скасовано в школах:

Голосіївського району – № 132 (1 клас);

Дарницького району – Скандинавська гімназія (1 клас);

Оболонського району – № 9 (40 класів), № 168 (30 класів), № 143 (35 класів), № 20 (33 класи), № 299 (11 класів);

Печерського району – Предславинська гімназія № 56 (12 класів);

Святошинського району – № 235 (5 класів), "Сузір'я" (1 клас), "ЕКО" № 198 (1 клас);

Солом'янського району – № 164 (8 класів), № 121 (10 класів).

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Усього в столичних школах з різних причин відсутні 14%, або більш ніж 40,7 тис. учнів. Епіднагляд за грипом і ГРВІ триває.

Нагадаємо, в цьому році в Україні циркулюють три штами грипу А, один з яких - "Сінгапур" - уже призвів до смертельних ускладнень у декількох випадках.

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17 01 2019 10:58
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