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13 осіб, які залили "кров'ю" приміщення райсуду затримали у Тернополі

У суді проходило засідання у справі про вбивство депутата Ващенка
У Тернополі декілька осіб у камуфляжній формі та балаклавах увірвалися в зал районного суду під час засідання у справі про вбивство депутата Кременецької райради та громадського активіста Віталія Ващенка.
13 осіб, які залили "кров Фото:i.lb.ua

"На момент дебошу в залі перебували підозрювані, члени колегії суддів, родичі загиблого й інші громадяни. За попередньою інформацією, невідомі увірвалися в зал засідань і кинули в клітку з чотирма підозрюваними дві скляні банки з рідиною, схожою на кров. У результаті один із затриманих отримав тілесні ушкодження",  -повідомляють на сайті обласного управління Нацполіції.

Після цього нападники сіли в бус і поїхали в напрямку Тернополя. По дорозі їх зупинили поліцейські і, застосовуючи спецзасоби, затримали.

"13 чоловіків доставили в міський відділ поліції. Встановлюють їхні особи і причетність до скоєння хуліганства в залі суду. Слідчі Зборівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 296 частина 2 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб)", - уточнили в поліції.

У "Правому секторі", своєю чергою, заявили, що активісти розлили "кров" на знак протесту, а потім почалася сутичка. Вони стверджують, що вимагали справедливого рішення суду, щоб на лаві підсудних були не тільки виконавці, а й замовник.

За версією ПС, шукати замовника "нікому не цікаво", а справу намагаються затягнути. В організації також заявили, що їхніх активістів затримали "без пояснення причин".

Нагадаємо, 9 червня, у Тернополі затримали організатора нападу на громадського активіста та депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка.

Нагадаємо, 27 травня в результаті нанесених невідомими особами травм, помер депутат Кременецької міської ради Віталій Ващенко.

Як повідомила згодом вдова убитого активіста, Віталію Ващенку погрожували перед смертю.

Вчора двох осіб, які обгрунтовано підозрюються у вбивстві наприкінці травня активіста з Тернопільщини, затримали на сході України. Затримані стверджували, що вони хотіли тільки "провчити" депутата. За те, щоб "провчити" патріота, замовник пообіцяв виконавцям 50 тис. грн, однак заплатив лише по 500 грн.

 

 

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12 01 2017 19:20
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