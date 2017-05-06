АТО: Ситуація складна, двоє військових ЗСУ поранені
"Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається складною. Вчора вдень російсько-терористичні бандформування відносно знизили свою вогневу активність на окремих ділянках лінії розмежування сторін, проте вже з настанням сутінок бойовики значно підвищили інтенсивність та руйнівний характер своїх збройних провокацій вздовж всього фронту", - відзначили в штабі.
В результаті обстрілу двоє українських військових були поранені.
Гарячіше за все вчора вдень було на Приморському напрямку - 28 обстрілів.
"Епіцентром ворожої активності було селище Водяне, опорні пункти сил АТО поблизу якого противник декілька разів обстрілював зі стрілецької зброї різного калібру та гранатометів", - йдеться в повідомленні.
Також з піхотного озброєння бойовики вели вогонь по українських позиціях біля Талаківки, Мар'їнки, Гнутового і Лебединського. З 82 мм мінометів сепаратисти били неподалік Красногорівки і Широкиного. Увечері в районі Водяного терористи застосували озброєння БМП і протитанкові ракетні комплекси. Сили АТО біля Красногорівки ввечері також були обстріляні з танкових гармат.
На Донецькому напрямку зафіксовано 12 обстрілів.
Найчастіше бойовики обстрілювали позиції сил АТО в передмісті Авдіївки з гранатометів різних модифікацій і стрілецької зброї.
Крім того, з мінометів калібру 82 мм були обстріляні українські опорні пункти в районі Верхньоторецького, Опитного і Троїцького. З околиць тимчасово окупованої Горлівки бойовики вели вогонь з озброєння БМП і великокаліберних кулеметів по оборонним укріпленням ЗС України біля Зайцевого.
Також бойовики з настанням сутінків активізувалися на Луганському напрямку - 20 обстрілів.
"Зокрема, до кінця доби окупанти неодноразово били з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також зі стрілецької зброї та гранатометів, по позиціях сил АТО, які розташовані біля Кримського, Катеринівки, Новоолександрівки та Богуславського", - повідомили в штабі.
Нагадаємо, від початку доби 4 червня НЗФ на Донбасі 14 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Втрат серед бійців сил АТО не було.
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