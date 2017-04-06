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З початку доби втрат серед бійців сил АТО не було, – штаб

На Приморському напрямку ситуація залишається найнапруженішою
За інформацією штабу АТО, від початку доби 4 червня НЗФ на Донбасі 14 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Втрат серед бійців сил АТО не було.
З початку доби втрат серед бійців сил АТО не було, – штаб Фото: google.com

"Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається напруженою. З початку доби противник 14 разів відкривав вогонь по опорних пунктах ЗС України. З початку доби втрат серед бійців сил АТО не було", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 4 червня 2017 року.

На Приморському напрямку ситуація залишається найнапруженішою. Особливо поблизу селища Водяне, де НЗФ впродовж дня декілька разів обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На тій же ділянці лінії фронту незаконні збройні формування з мінометів калібру 82 мм били по оборонних укріпленнях ЗС України неподалік Красногорівки. Біля Талаківки та Гнутового вогонь вели ворожі снайпери. Також на початку доби українських захисників Талаківки бойовики обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку ще за темної пори доби бойовики з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів обстріляли опорні пункти сил АТО в районі Зайцевого та в передмісті Авдіївки. За інформацією прес-центру штабу АТО, зранку та впродовж дня там встановилося відносне затишшя.

На Луганському напрямку лише один раз бойовики застосовували зброю проти українських воїнів. Одразу по опівночі незаконні бандформування з великокаліберних кулеметів обстріляли позиції сил АТО біля Новоолександрівки.

Нагадаємо, упродовж минулої доби бойовики 58 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, двічі - по житлових кварталах прифронтового населеного пункту, один раз обстріляли важливий об'єкт інфраструктури. Внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули, п'ятеро отримали поранення.

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04 06 2017 18:35
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