Австрійський парламент розглядає перехід на 12-годинний робочий день
Рішення спричинило різку реакцію як серед профспілок, так і в суспільстві, повідомляє АРА.
Закон про гнучку систему організації робочого часу підтримали його розробники з провладної коаліції в складі Австрійської народної партії та Австрійської партії свободи, а також депутати опозиційної партії "Нова Австрія - Ліберальний форум".
Зміни повинні набути чинності з 1 вересня 2018 року, і вони дозволять роботодавцю за погодженням з трудовим колективом встановлювати максимальну тривалість робочого тижня до 60 годин.
Уряд наголошує, що зміна законодавства дозволить працівникам самостійно вирішувати, чи погоджуватися на 12-годинний робочий день або ж залишити звичний розклад від 8 до 10 годин.
Об'єднання профспілок Австрії і Палата праці виступили з різкою критикою цих планів і звинуватили владу в навмисному погіршенні становища трудящих на догоду промисловим підприємствам. Крім того, минулих вихідних в Австрії пройшли масові акції протесту проти зміни закону про працю, в яких взяли участь до 150 тис. осіб.
Нагадаємо, що Конституційний суд Австрії доручив владі країни дозволити людям за їхнім бажанням вказувати третю стать в офіційних документах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"