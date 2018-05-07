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Австрійський парламент розглядає перехід на 12-годинний робочий день

Рішення про тривалість робочого дня має бути добровільним
Національна рада Австрії (нижня палата парламенту) проголосувала у четвер за внесення поправок до трудового законодавства і збільшення максимальної тривалості робочого дня в республіці до 12 годин.
Австрійський парламент розглядає перехід на 12-годинний робочий день Фото: apa.at

Рішення спричинило різку реакцію як серед профспілок, так і в суспільстві, повідомляє АРА.

Закон про гнучку систему організації робочого часу підтримали його розробники з провладної коаліції в складі Австрійської народної партії та Австрійської партії свободи, а також депутати опозиційної партії "Нова Австрія - Ліберальний форум".

Зміни повинні набути чинності з 1 вересня 2018 року, і вони дозволять роботодавцю за погодженням з трудовим колективом встановлювати максимальну тривалість робочого тижня до 60 годин.

Уряд наголошує, що зміна законодавства дозволить працівникам самостійно вирішувати, чи погоджуватися на 12-годинний робочий день або ж залишити звичний розклад від 8 до 10 годин.

Об'єднання профспілок Австрії і Палата праці виступили з різкою критикою цих планів і звинуватили владу в навмисному погіршенні становища трудящих на догоду промисловим підприємствам. Крім того, минулих вихідних в Австрії пройшли масові акції протесту проти зміни закону про працю, в яких взяли участь до 150 тис. осіб.

Нагадаємо, що Конституційний суд Австрії доручив владі країни дозволити людям за їхнім бажанням вказувати третю стать в офіційних документах.

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05 07 2018 19:33
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