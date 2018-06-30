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В Австрії суд визнав існування третьої статі

Суд дозволив вживати інше слово для позначення статі
Конституційний суд Австрії вирішив, що влада має дозволяти людям позначати себе в офіційних документах як когось іншого, ніж чоловік чи жінка.
В Австрії суд визнав існування третьої статі Фото: з відкритих джерел

Рішення було прийнято після розгляду позову від громадянина, який мав намір вказати себе у документах як інтерсексуала, повідомляє The Associated Press.

Суд постановив, що потреби змінювати наявне законодавство немає, оскільки там немає вимоги, що стать повинна бути тільки жіноча чи чоловіча. Водночас суд дозволив вживати інше слово для позначення статі.

Нагадаємо, в Німеччині в документах вказуватимуть третю стать.

Додамо, уряд Великої Британії звернувся в ООН з проханням замінити термін "вагітна жінка" на "вагітні люди" заради дотримання прав трансгендерів.

 
 
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30 06 2018 12:54
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