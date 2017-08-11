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В Німеччині в документах вказуватимуть третю стать

Третім варіантом статі може стати "інтерсекс", "різний" або інше "позитивне визначення статі"
У свідоцтвах про народження, виданих у Німеччині, з'явиться третя стать. Розробити відповідні поправки в законодавство зобов'язав парламент Федеральний конституційний суд.
В Німеччині в документах вказуватимуть третю стать Фото: medialeaks.ru

Поправки, що вводять третій варіант в графі "стать" в свідоцтвах про народження, повинні бути розроблені до кінця 2018 року, говориться в рішенні суду, оприлюдненому 8 листопада, пише "Медуза". 

Третім варіантом статі може стати "інтерсекс", "різний" або інше "позитивне визначення статі", постановив суд.

Рішення було винесено за позовом інтерсекс-людини, яка хотіла змінити вказаний в свідоцтві про народження жіночу стать на "інтерсекс" або "різний", але, за чинним законодавством, не міг це зробити. Позов раніше відхилили кілька судів нижчих інстанцій.

Нагадаємо, уряд Великої Британії звернувся в ООН з проханням замінити термін "вагітна жінка" на "вагітні люди" заради дотримання прав трансгендерів.

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08 11 2017 12:58
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