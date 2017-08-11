В Німеччині в документах вказуватимуть третю стать
Поправки, що вводять третій варіант в графі "стать" в свідоцтвах про народження, повинні бути розроблені до кінця 2018 року, говориться в рішенні суду, оприлюдненому 8 листопада, пише "Медуза".
Третім варіантом статі може стати "інтерсекс", "різний" або інше "позитивне визначення статі", постановив суд.
Рішення було винесено за позовом інтерсекс-людини, яка хотіла змінити вказаний в свідоцтві про народження жіночу стать на "інтерсекс" або "різний", але, за чинним законодавством, не міг це зробити. Позов раніше відхилили кілька судів нижчих інстанцій.
Нагадаємо, уряд Великої Британії звернувся в ООН з проханням замінити термін "вагітна жінка" на "вагітні люди" заради дотримання прав трансгендерів.
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