В Австрії у дитячому харчуванні виявили щурячу отруту

Поліція Австрії повідомила, що в банці з дитячим харчуванням виробництва компанії HiPP виявили отруту для щурів. Цей інцидент розслідує поліція.

Як передає медіа, у поліції перевірили банки з дитячим пюре у понад тисячі супермаркетів мережі Spar в Австрії. За даними слідства, одна зі 190-грамових банок пюре зі смаком моркви та картоплі мала у складі отруту для щурів.

У заяві поліції йдеться, що на банці з отруйною їжею була червона наліпка, а кришка була пошкодженою. Інші пюре компанії HiPP, які вилучила поліція у Чехії та Словаччині, також імовірно були отруйними, проте жодних подробиць наразі немає.