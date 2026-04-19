В Австрії у дитячому харчуванні виявили щурячу отруту

19 квітня 2026, 18:22
В Австрії у дитячому харчуванні виявили щурячу отруту
з вільних джерел
Справу розслідує поліція.
Поліція Австрії повідомила, що в банці з дитячим харчуванням виробництва компанії HiPP виявили отруту для щурів. Цей інцидент розслідує поліція.
 
Про це повідомило Guardian.
 
Як передає медіа, у поліції перевірили банки з дитячим пюре у понад тисячі супермаркетів мережі Spar в Австрії. За даними слідства, одна зі 190-грамових банок пюре зі смаком моркви та картоплі мала у складі отруту для щурів.
 
У заяві поліції йдеться, що на банці з отруйною їжею була червона наліпка, а кришка була пошкодженою. Інші пюре компанії HiPP, які вилучила поліція у Чехії та Словаччині, також імовірно були отруйними, проте жодних подробиць наразі немає. 
 
У самій компанії заявили, що «критична ситуація пов’язана із зовнішнім злочинним втручанням, яке впливає на канал дистрибуції Spar в Австрії».
 
Водночас, як повідомляє Guardian, компанії порадили клієнтам не купувати дитяче харчування у магазинах Spar, а також пообіцяли повне відшкодування за повернені банки. 
 
Поліція Австрії у своїй заяві порадила покупцям ретельно мити руки у випадку, якщо вони контактували з банками дитячих пюре виробництва HiPP.

 

Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Технології
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Політика
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
