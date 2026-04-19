В Австрії у дитячому харчуванні виявили щурячу отруту
19 квітня 2026, 18:22
з вільних джерел
Справу розслідує поліція.
Поліція Австрії повідомила, що в банці з дитячим харчуванням виробництва компанії HiPP виявили отруту для щурів. Цей інцидент розслідує поліція.
Про це повідомило Guardian.
Як передає медіа, у поліції перевірили банки з дитячим пюре у понад тисячі супермаркетів мережі Spar в Австрії. За даними слідства, одна зі 190-грамових банок пюре зі смаком моркви та картоплі мала у складі отруту для щурів.
У заяві поліції йдеться, що на банці з отруйною їжею була червона наліпка, а кришка була пошкодженою. Інші пюре компанії HiPP, які вилучила поліція у Чехії та Словаччині, також імовірно були отруйними, проте жодних подробиць наразі немає.
У самій компанії заявили, що «критична ситуація пов’язана із зовнішнім злочинним втручанням, яке впливає на канал дистрибуції Spar в Австрії».
Водночас, як повідомляє Guardian, компанії порадили клієнтам не купувати дитяче харчування у магазинах Spar, а також пообіцяли повне відшкодування за повернені банки.
Поліція Австрії у своїй заяві порадила покупцям ретельно мити руки у випадку, якщо вони контактували з банками дитячих пюре виробництва HiPP.