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Банківську систему Китаю визнали найбільшою в світі

Такого результату досягнуто багато в чому завдяки різкому зростанню кредитування економіки
Банківська система Китаю за підсумками 2016 року стала найбільшою у світі за активами, раніше в цьому лідирували банки єврозони.
Банківську систему Китаю визнали найбільшою в світі Фото: dt.ua

Як повідомляє Financial Times з посиланням на власні підрахунки, такого результату досягнуто багато в чому завдяки різкому зростанню кредитування економіки, з 2008 року, яка випереджала зростання ВВП у КНР.

До кінця 2016 року обсяг активів китайських банків сягнув $33 трлн порівняно з $31 трлн єврозони, $16 трлн США і $7 трлн в Японії. Розмір банківської системи КНР перевищив три річні ВВП країни (в єврозоні - 2,8 ВВП).

"Розростання банківської системи Китаю навряд чи є приводом для оптимізму: скоріше це нагадування про надмірну залежність економіки від банківських кредитів в умовах неоптимального розподілу ресурсів, що призводить до позамежних кредитних ризиків", - сказав FT професор Корнельського університету, колишній керівник китайського відділу апарату МВФ Есвар Прасад.

Нагадаємо, столиця Китаю Пекін обігнала Нью-Йорк за кількістю доларових мільярдерів, які в ній живуть.

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07 03 2017 12:33
ТЕГИ: Китай, банки
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