Безробітний ветеран відвідував Діснейленд дві тисячі днів поспіль, – ФОТО

Житель США Джефф Рейтц протягом двох тисяч днів поспіль відвідував Діснейленд. Своє "турне" безробітний чоловік розпочав у 2012 році і збирався припинити ходити в парк через рік, однак не зміг.

44-річний ветеран військово-повітряних сил розповів, що почав відвідувати Діснейленд для того, щоб "було хоч чимось зайнятися", повідомляє NBC.



Фото: ocregister.com



Фото: ocregister.com

"Мені все ще весело. Це єдина причина, з якої я все ще це роблю. Справа не в рекорді, просто мені подобається відчувати диво парку", – розповідає Рейтц.

Тепер Рейтц знову знайшов постійну денну роботу, однак все одно приходить до парку вечорами.



Фото: ocregister.com

Директор Діснейленду Джон МакКлінток заявив, що не знає нікого іншого, хто міг би ходити в парк з такою постійністю.



Фото: ocregister.com



Фото: ocregister.com

Сам Рейтц розповів, що він катався на деяких атракціонах по кілька десятків разів і вони не перестають йому подобатися. Крім того, він з нетерпінням чекає відкриття нових. Своїм улюбленим фанат Діснейленду назвав гірки Matterhorn Bobsleds.