Безробітний ветеран відвідував Діснейленд дві тисячі днів поспіль, – ФОТО
44-річний ветеран військово-повітряних сил розповів, що почав відвідувати Діснейленд для того, щоб "було хоч чимось зайнятися", повідомляє NBC.
Фото: ocregister.com
Фото: ocregister.com
"Мені все ще весело. Це єдина причина, з якої я все ще це роблю. Справа не в рекорді, просто мені подобається відчувати диво парку", – розповідає Рейтц.
Тепер Рейтц знову знайшов постійну денну роботу, однак все одно приходить до парку вечорами.
Фото: ocregister.com
Директор Діснейленду Джон МакКлінток заявив, що не знає нікого іншого, хто міг би ходити в парк з такою постійністю.
Фото: ocregister.com
Фото: ocregister.com
Сам Рейтц розповів, що він катався на деяких атракціонах по кілька десятків разів і вони не перестають йому подобатися. Крім того, він з нетерпінням чекає відкриття нових. Своїм улюбленим фанат Діснейленду назвав гірки Matterhorn Bobsleds.
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