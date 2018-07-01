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Біля берегів Китаю сталося зіткнення танкера і суховантажу: зникли 32 людини

До місця інциденту прибули рятувальники
Біля східного узбережжя Китаю зіткнулися панамський нафтовий танкер і гонконгський суховантаж, 32 людини пропали без вісті.
Біля берегів Китаю сталося зіткнення танкера і суховантажу: зникли 32 людини Фото: "РИА Новости"

Зіткнення сталося о 20.00 6 січня. У результаті інциденту було втрачено зв'язок з усім екіпажем нафтового танкера, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на китайський телеканал CGTN.

Уточнюється, що панамський корабель належить іранської компанії, на його борту перебували в цілому 32 людини, з них 30 - громадяни Ірану і два громадянина Бангладеш.

До місця інциденту прибули рятувальники. Як зазначається, на кадрах видно охоплена сильним полум'ям судно.

Нагадаємо, що біля східного узбережжя Філіппін перекинувся пором, на борту якого перебувала 251 людина.

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07 01 2018 10:59
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