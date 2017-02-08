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Біля китайського консульства в США сталась стрілянина

Пролунало щонайменше 17 пострілів
В американському Лос-Анджелесі чоловік відкрив вогонь біля будівлі консульства Китаю, а потім застрелився сам в припаркованому поруч автомобілі.
Біля китайського консульства в США сталась стрілянина Фото: АFP

У поліції уточнили, що інцидент стався, коли дипустанова була ще закрита. Інших постраждалих немає.

Після події консульство Китаю виступило із заявою, в якій висловило стурбованість тим, що трапилося. Китайські дипломати попросили США вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки. Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними китайського державного інформагентства Xinhua, нападник - чоловік у віці близько 60 років з азіатською зовнішністю. Його ім'я і інші подробиці події, в тому числі можливі мотиви його вчинку, правоохоронні органи поки не повідомляють.

Зазначається лише, що він зробив щонайменше 17 пострілів.

Нагадаємо, 9 липня у торговому центрі Нью-Йорка невідомий влаштував стрілянину.

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02 08 2017 11:19
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