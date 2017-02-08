Біля китайського консульства в США сталась стрілянина
У поліції уточнили, що інцидент стався, коли дипустанова була ще закрита. Інших постраждалих немає.
Після події консульство Китаю виступило із заявою, в якій висловило стурбованість тим, що трапилося. Китайські дипломати попросили США вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки. Про це повідомляє агентство Reuters.
За даними китайського державного інформагентства Xinhua, нападник - чоловік у віці близько 60 років з азіатською зовнішністю. Його ім'я і інші подробиці події, в тому числі можливі мотиви його вчинку, правоохоронні органи поки не повідомляють.
Зазначається лише, що він зробив щонайменше 17 пострілів.
Нагадаємо, 9 липня у торговому центрі Нью-Йорка невідомий влаштував стрілянину.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа