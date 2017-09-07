CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ торговому центрі Нью-Йорка близько 18:00 суботи невідомий влаштував стрілянину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У торговому центрі Нью-Йорка невідомий влаштував стрілянину
Стрілець заарештований
Фото: imgarcade.com
Правоохоронці евакуювали з будівлі всіх відвідувачів, повідомляє NBC.
Ніхто не постраждав. Через деякий час поліцейські затримали двох чоловіків, у одного з них вилучили зброю.
Нагадаємо, що в американському штаті Вірджинія невідомий відкрив стрілянину з автоматичної гвинтівки. Смертельне поранення отримав високопоставлений республіканець, конгресмен Стів Скалізе.
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09 07 2017 10:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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