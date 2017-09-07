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У торговому центрі Нью-Йорка невідомий влаштував стрілянину

Стрілець заарештований
У торговому центрі Нью-Йорка близько 18:00 суботи невідомий влаштував стрілянину.
У торговому центрі Нью-Йорка невідомий влаштував стрілянину Фото: imgarcade.com

Правоохоронці евакуювали з будівлі всіх відвідувачів, повідомляє NBC.

Ніхто не постраждав. Через деякий час поліцейські затримали двох чоловіків, у одного з них вилучили зброю.

Нагадаємо, що в американському штаті Вірджинія невідомий відкрив стрілянину з автоматичної гвинтівки. Смертельне поранення отримав високопоставлений республіканець, конгресмен Стів Скалізе.

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09 07 2017 10:23
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