Білий дім планує зустріч Трампа з Путіним, - ЗМІ

Планування все ще перебуває на ранніх стадіях

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над підготовкою зустрічі голови Білого дому з президентом Росії Володимиром Путіним, серед головних питань якої, в тому числі, буде ситуація в Україні.

"Зустріч може зменшити напруженість у відносинах між двома країнами, яка виросла до масштабів "холодної війни", - йдеться у статті The Wall Street Journal з посиланням на два інформованих джерела в адміністрації.

Високопоставлений чиновник в п'ятницю, 1 червня, заявив, що посол США в Росії Джон Хантсман перебуває у Вашингтоні, щоб допомогти організувати зустріч між Трампом і Путіним.

За його словами, планування все ще перебуває на ранніх стадіях, коли обидві країни повинні узгодити дату і місце зустрічі.

"Організація офіційної зустрічі між Трампом і Путіним - це проект посла Хантсмана, який працює над ним безперервно протягом багатьох місяців", - повідомило джерело.

Очікується, що під час зустрічі президенти повинні, зокрема, обговорити питання Сирії, України та контролю над ядерним озброєнням. Мета зустрічі - вирішити довгострокові розбіжності.

Нагадаємо, що зустріч президента Сполучених Штатів та лідера Північної Кореї відбудеться 12 червня в Сінгапурі.