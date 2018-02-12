Бойовики 15 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

За минулу добу, 1 грудня, окупанти 15 разів відкривали вогонь у зоні бойових дій на Донбасі. Водночас, противник тричі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

"Так, минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій у районах населених пунктів Кримське, Піски, Невельське, Мар'їнка, Славне, Тарамчук, Красногорівка, Чермалик, Богданівка, Павлопіль та Лебединське", - повідомили у штабі ООС.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював оборонні укріплення Об'єднаних сил поблизу Кримського, Пісків і Невельського.

Під час бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

З початку доби противник вогневої активності не виявляв.

За даними розвідки, 1 грудня двох окупантів було знищено і ще одного поранено.

Нагадаємо, напередодні в результаті бойових дій в зоні ООС було поранено одного українського військового, ще один боєць зник безвісти.

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців у зв’язку з введенням воєнного стану у 10 областях України.