На Донбасі обмежили виїзд іноземців через воєнний стан
"Встановлено особливий режим перетину лінії розмежування, який не стосується громадян України. Зокрема обмежено виїзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію України", - повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.
Відзначається, що право перетину лінії розмежування матимуть представники офіційних спостережних місій ООН, ОБСЄ та місії Червоного Хреста.
"Щодо решти іноземних громадян, рішення на пропуск до тимчасово окупованої території України буде прийматись при наявності відповідних документів про постійне проживання на окупованій території або потребу перетину лінії розмежування з гуманітарною метою (похорон, важка хвороба близьких родичів тощо)", - йдеться в повідомленні.
Підрозділи прикордонників, що діють у складі Об’єднаних сил, перебувають у повній бойовій готовності.
Про будь які зміни у режимі функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду обіцяють негайно інформувати громадян.
Нагадаємо, що Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити в'їзд до Криму для всіх іноземців.
Також, Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.
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