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Україна не впускатиме росіян-чоловіків 16-60 років

Винятком буде здійснення гуманітарної місії
Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.
Україна не впускатиме росіян-чоловіків 16-60 років Фото: dpsu.gov.ua

Винятком буде здійснення гуманітарної місії, як то прибуття на похорон, пролунало на нараді щодо посилення обороноздатності України за участю президента, пише "Українська правда".

Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив, що його відомство переведено 1-й рівень боєготовності, кордон охороняється за посиленим варіантом, наряди на кордоні з Російською Федерацією та анексованим Кримом посилено.

"Обмежено в'їзд іноземців – перш за все, громадян Російської Федерації. Здійснюється непропуск громадян Російської Федерації віком від 16-ти до 60 років, осіб чоловічої статі", – заявив він.

"Що стосується громадян України – ніяких обмежень не існує", – уточнив Цигикал.

Нагадаємо, що Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити в'їзд до Криму для всіх іноземців.

У понеділок, 26 листопада, в столичних аеропортах України не пропустили більше 70 громадян Росії, які, у тому числі, прилетіли і з Білорусі.

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30 11 2018 09:58
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