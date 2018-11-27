Прикордонники за день не пустили в Україну понад 70 громадян Росії

У понеділок, 26 листопада, в столичних аеропортах України не пропустили більше 70 громадян Росії, які, у тому числі, прилетіли і з Білорусі.

"Якщо відкинути те, хто з них летів з Білорусі чи з інших країн, то вчора у столичних аеропортах, у "Борисполі" і "Києві" не пропустили понад 70 громадян Росії", - заявив начальник департаменту з питань взаємодії і зв'язків з громадськістю Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує "Українська правда".

"Переважну більшість не пустили через те, що вони не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну. А ще двоє незаконно відвідували окуповані території, зокрема Крим", - додав представник ДПСУ.

Росіянам, які відвідували окуповані території, заборонили подальший в'їзд в Україну, а решту просто повернули зворотніми рейсами, зазначив він.