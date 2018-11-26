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Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
Верховна Рада України на позачерговому засіданні підтримала запровадження воєнного стану в Україні на 30 діб. "За" закон проголосувало 276 депутатів.
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА Фото: EPA/UPG

Воєнний стан запровадять У ОКРЕМИХ ОБЛАСТЯХ – вздовж російського кордону, в областях, які межують із невизнаною республікою Придністров'я, в областях, що виходять до акваторії Чорного та Азовського морів.

ОБЛАСТІ: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Донецька, Запорізька, Херсонська.

Президент заявив, що буде застосовувати пункти указу про воєнний стан про обмеження конституційних прав та свобод громадян ЛИШЕ У ВИПАДКУ НАЗЕМНОЇ ЗБРОЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК:

"Якщо не вдасться уникнути цього сценарію, не буде обмеження прав, не буде обмеження свобод".

Що треба знати про воєнний стан?

"Це особливий правовий режим, що вводиться у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності та територіальній цілісності України".

(згідно із Законом України про правовий режим воєнного стану)

1. Воєнний стан запроваджується починаючи з 9:00 в середу, 28 листопада, і триватиме 30 днів – до 27 грудня. Отже,  воєнний стан завершиться до старту передвиборчої кампанії.

2. Воєнний стан не передбачає оголошення війни чи початок наступальних дій з боку ЗСУ. Українські військові проводитимуть лише оборонні дії.

3. Рішення не  передбачає всезагальної мобілізації. Водочас, буде проведено роботу із військовослужбовцями резерву першої черги. Генеральний штаб ЗСУ проводитиме заходи часткової мобілізації, а також навчальні збори із резервістами оперативного резерву.

4. За законом України, на період воєнного стану! забороняються проведення виборів до парламенту і Президента країни.

У своїй промові глава держави пообіцяв зробити все можливе, щоб чергові президентські вибори відбулися за графіком – 31 березня 2019 року.

Cтарт виборчої кампанії заплановано на 31 грудня 2018 року – через 3 дні після завершення воєнного стану. При введенні воєнного стану на 30 днів президентські вибори не відкладаються.

5. Можуть обмежуватися такі конституційні права та свободи:

  • право на недоторканність житла,
  • таємницю листування, телефонних розмов,
  • невтручання в особисте та сімейне життя,
  • свободу слова та думки,
  • на ведення підприємницької діяльності,
  • розпоряджатися своєю власністю,
  • професійну правничу допомогу.

 

6. На період воєнного стану забороняється проведення мітингів, масових акцій, страйків.

7. Органи місцевої влади повинні створити ради оборони і всіляко сприяти військовому командуванню у забезпеченні воєнного стану.

Пункт 12 указу Президента про запровадження воєнного стану не опубліковано, оскільки він таємний.

 


Інфографіка: Opinion

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26 11 2018 22:34
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