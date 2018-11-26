Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Верховна Рада України на позачерговому засіданні підтримала запровадження воєнного стану в Україні на 30 діб. "За" закон проголосувало 276 депутатів.

Воєнний стан запровадять У ОКРЕМИХ ОБЛАСТЯХ – вздовж російського кордону, в областях, які межують із невизнаною республікою Придністров'я, в областях, що виходять до акваторії Чорного та Азовського морів.

ОБЛАСТІ: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Донецька, Запорізька, Херсонська.

Президент заявив, що буде застосовувати пункти указу про воєнний стан про обмеження конституційних прав та свобод громадян ЛИШЕ У ВИПАДКУ НАЗЕМНОЇ ЗБРОЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК:

"Якщо не вдасться уникнути цього сценарію, не буде обмеження прав, не буде обмеження свобод".

Що треба знати про воєнний стан?

"Це особливий правовий режим, що вводиться у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності та територіальній цілісності України".

(згідно із Законом України про правовий режим воєнного стану)

1. Воєнний стан запроваджується починаючи з 9:00 в середу, 28 листопада, і триватиме 30 днів – до 27 грудня. Отже, воєнний стан завершиться до старту передвиборчої кампанії.

2. Воєнний стан не передбачає оголошення війни чи початок наступальних дій з боку ЗСУ. Українські військові проводитимуть лише оборонні дії.

3. Рішення не передбачає всезагальної мобілізації. Водочас, буде проведено роботу із військовослужбовцями резерву першої черги. Генеральний штаб ЗСУ проводитиме заходи часткової мобілізації, а також навчальні збори із резервістами оперативного резерву.

4. За законом України, на період воєнного стану! забороняються проведення виборів до парламенту і Президента країни.

У своїй промові глава держави пообіцяв зробити все можливе, щоб чергові президентські вибори відбулися за графіком – 31 березня 2019 року.

Cтарт виборчої кампанії заплановано на 31 грудня 2018 року – через 3 дні після завершення воєнного стану. При введенні воєнного стану на 30 днів президентські вибори не відкладаються.

5. Можуть обмежуватися такі конституційні права та свободи:

право на недоторканність житла,

таємницю листування, телефонних розмов,

невтручання в особисте та сімейне життя,

свободу слова та думки,

на ведення підприємницької діяльності,

розпоряджатися своєю власністю,

професійну правничу допомогу.

6. На період воєнного стану забороняється проведення мітингів, масових акцій, страйків.

7. Органи місцевої влади повинні створити ради оборони і всіляко сприяти військовому командуванню у забезпеченні воєнного стану.

Пункт 12 указу Президента про запровадження воєнного стану не опубліковано, оскільки він таємний.



Інфографіка: Opinion