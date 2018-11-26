ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада України проголосувала за введення воєнного стану на 30 діб. Відповідно до указу Президента, воєнний стан вводиться з 9 години 28 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада проголосувала за введення воєнного стану в 10 областях України
За проголосували 276 депутатів
Фото: Михаил Палинчак / ТАСС
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26 11 2018 21:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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