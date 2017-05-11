Бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ: поранено одного бійця
Так, на Луганському напрямку противник бив із 120-міліметрових мінометів неподалік Новоолександрівки. А міномети калібру 82 міліметри бойовики застосовували біля Новотошківського та Кримського. Крім того, вдень, у результаті обстрілу проросійських найманців поблизу Новозванівки отримав бойову травму один наш військовий, інформує прес-центр штабу АТО.
На підступах до Донецька, увечері і вночі окупанти тричі обстрілювали укріплення сил АТО із піхотного озброєння та мінометів біля Зайцевого. А озброєння БМП застосовували неподалік Попасної.
На Приморському напрямку під вогнем великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворога опинились позиції української армії на околицях Старогнатівки і Павлополя.
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 25 разів порушили перемир’я. У відповідь Збройні Сили України 17 разів застосовували зброю на ураження противника. Унаслідок бойових дій один український захисник отримав бойову травму.
Нагадаємо, що з п'ятниці на суботу в АТО троє українських військових отримали поранення.
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