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Бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ: поранено одного бійця

Збройні Сили України 17 разів застосовували зброю на ураження противника
Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні війська продовжували вогневі провокації фактично вздовж усієї лінії розмежування, при цьому поодиноко застосовуючи міномети різних калібрів.
Бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ: поранено одного бійця Фото: EPA/UPG

Так, на Луганському напрямку противник бив із 120-міліметрових мінометів неподалік Новоолександрівки. А міномети калібру 82 міліметри бойовики застосовували біля Новотошківського та Кримського. Крім того, вдень, у результаті обстрілу проросійських найманців поблизу Новозванівки отримав бойову травму один наш військовий, інформує прес-центр штабу АТО.

На підступах до Донецька, увечері і вночі окупанти тричі обстрілювали укріплення сил АТО із піхотного озброєння та мінометів біля Зайцевого. А озброєння БМП застосовували неподалік Попасної.

На Приморському напрямку під вогнем великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворога опинились позиції української армії на околицях Старогнатівки і Павлополя. 

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 25 разів порушили перемир’я. У відповідь Збройні Сили України 17 разів застосовували зброю на ураження противника. Унаслідок бойових дій один український захисник отримав бойову травму.

Нагадаємо, що з п'ятниці на суботу в АТО троє українських військових отримали поранення.

 

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05 11 2017 10:20
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