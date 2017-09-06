Бойовики 32 рази обстріляли позиції українських військових в АТО, - штаб

Бойовики російсько-терористичних бандформувань продовжують порушувати домовленості про деескалацію конфлікту на сході України.

Ситуація у зоні проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою українськими воїнами. З початку доби бандформування 32 рази відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, проте інтенсивність застосування противником важкого артилерійського озброєння відносно знизилась, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення сьогодні зафіксовано найбільшу кількість порушень бойовиками режиму незастосування зброї. Вранці, близько 6.00 години, незаконні збройні формування здійснили щільний обстріл наших позиції в районі Лебединського з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів. Дещо згодом декілька ворожих мін такого ж калібру вибухнули біля нашого опорного пункту поблизу Водяного. Зі стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій бандформування неодноразово впродовж дня обстрілювали оборонні укріплення українських захисників неподалік Чермалика, Широкиного, Павлополя, Талаківки, Новотроїцького, Старогнатівки, Славного та Мар'їнки. Окрім того, біля Чермалика найманці вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, по захисниках Мар'їнки - з озброєння БМП, а по українських воїнах, котрі тримають оборону біля Новомихайлівки, - з зенітної установки.

Донецький напрямок. Найбільше обстрілів противник здійснив у передмісті Авдіївки. На тій ділянці, а також в районі Верхньоторецького, Пісків та Опитного, бойовики використовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Позиції сил АТО поблизу Луганського, що на світлодарській дузі, бандити обстрілювали з озброєння БМП та піхотного озброєння.

Луганський напрямок. На цій частині фронту ситуація суттєво стабілізувалась. Проте проросійські бандформування продовжують час від часу застосовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, на початку доби противник випустив декілька мін калібру 120 та 82 мм по наших позиціях поблизу Катеринівки. Також зранку з 82-мм мінометів бандформування вели вогонь в районі Новоолександрівки.

З початку доби втрат серед воїнів сил АТО не було.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 45 разів відкривали вогонь по українських позиціях, у тому числі з важкого озброєння.