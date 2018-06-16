Бойовики 36 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі за добу

За минулу добу, 15 червня, російсько-окупаційні війська 36 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів противник застосовував важке озброєння.

Бойові дії з загостренням на окремих напрямках тривали уздовж всієї лінії зіткнення.

"На луганському напрямку інтенсивність боїв в порівнянні з попередньою добою значно зменшилася. Противник знову зірвав розведення військ в районі Станиці Луганської, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. У районі населеного пункту Новотошківське ворог припинив спроби оволодіння позиціями наших військ", - повідомляють в штабі ООС.

На Дебальцевському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське, Світлодарськ підрозділи Об'єднаних сил зосередженим вогнем зі стрілецької зброї відповіли противнику і придушили його вогневі точки.

На донецькому напрямку ворог безуспішно виявляв активність в районах населених пунктів Авдіївка і Мар'їнка. Українські захисники вогнем не дозволили противнику перейти до більш активних дій.

Частково ситуація загострилася на маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Лебединське. Захисники Маріуполя надійно утримували позиції і не дозволили окупантам поліпшити своє тактичне положення.

Під час бойових дій за минулу та поточну добу втрат серед українських військових немає.

За даними розвідки одного окупанта знищено і одного поранено.

Нагадаємо, з початку року в результаті бойових дій на Донбасі поранення дістали 109 осіб, загинули 29.