Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики 36 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі за добу

Втрат серед українських військових немає
За минулу добу, 15 червня, російсько-окупаційні війська 36 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів противник застосовував важке озброєння.
Бойовики 36 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі за добу Фото: REPORT.IF.UA

Бойові дії з загостренням на окремих напрямках тривали уздовж всієї лінії зіткнення.

"На луганському напрямку інтенсивність боїв в порівнянні з попередньою добою значно зменшилася. Противник знову зірвав розведення військ в районі Станиці Луганської, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. У районі населеного пункту Новотошківське ворог припинив спроби оволодіння позиціями наших військ", -  повідомляють в штабі ООС.

На Дебальцевському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське, Світлодарськ підрозділи Об'єднаних сил зосередженим вогнем зі стрілецької зброї відповіли противнику і придушили його вогневі точки.

На донецькому напрямку ворог безуспішно виявляв активність в районах населених пунктів Авдіївка і Мар'їнка. Українські захисники вогнем не дозволили противнику перейти до більш активних дій.

Частково ситуація загострилася на маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Лебединське. Захисники Маріуполя надійно утримували позиції і не дозволили окупантам поліпшити своє тактичне положення.

Під час бойових дій за минулу та поточну добу втрат серед українських військових немає.

За даними розвідки одного окупанта знищено і одного поранено.

Нагадаємо, з початку року в результаті бойових дій на Донбасі поранення дістали 109 осіб, загинули 29.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 06 2018 10:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.