Бойовики 36 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі за добу
Бойові дії з загостренням на окремих напрямках тривали уздовж всієї лінії зіткнення.
"На луганському напрямку інтенсивність боїв в порівнянні з попередньою добою значно зменшилася. Противник знову зірвав розведення військ в районі Станиці Луганської, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. У районі населеного пункту Новотошківське ворог припинив спроби оволодіння позиціями наших військ", - повідомляють в штабі ООС.
На Дебальцевському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське, Світлодарськ підрозділи Об'єднаних сил зосередженим вогнем зі стрілецької зброї відповіли противнику і придушили його вогневі точки.
На донецькому напрямку ворог безуспішно виявляв активність в районах населених пунктів Авдіївка і Мар'їнка. Українські захисники вогнем не дозволили противнику перейти до більш активних дій.
Частково ситуація загострилася на маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Лебединське. Захисники Маріуполя надійно утримували позиції і не дозволили окупантам поліпшити своє тактичне положення.
Під час бойових дій за минулу та поточну добу втрат серед українських військових немає.
За даними розвідки одного окупанта знищено і одного поранено.
Нагадаємо, з початку року в результаті бойових дій на Донбасі поранення дістали 109 осіб, загинули 29.
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