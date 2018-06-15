Від початку року внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 29 людей, - ОБСЄ

З початку року в результаті бойових дій на Донбасі поранення дістали 109 осіб, загинули 29.

"За минулий тиждень ми підтвердили поранення 9 цивільних осіб. Таким чином, з початку року на Донбасі 109 осіб отримали поранення і 29 загинули", - повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг під час брифінгу, інформує "Інтерфакс-Україна".

Хуг зазначив, що тільки за минулий тиждень спостерігачі зафіксували 9 тисяч випадків порушення "режиму тиші", а з вересня 2015 року - 846 тис. 649 випадків порушення режиму припинення вогню.

"На минулому тижні насильство, від якого чотири роки страждає східна Україна, не припинилося. Спостерігачі зафіксували близько 9 тис. випадків порушення режиму припинення вогню. Всього з початку нашого моніторингу, з вересня 2015 року, - 846 тис. 649 випадків. Було випущено 846 тис. куль, мінометних мін та артилерійських снарядів, багато – у житлових районах або біля них. У багатьох випадках вони були випущені з озброєння, яке згідно з мінськими домовленостями повинно було бути відведено. Очевидно, це не було зроблено", - повідомив Хуг.

Нагадаємо, з півночі четверга втрат серед українських військових на Донбасі не було.