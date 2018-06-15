Від початку року внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 29 людей, - ОБСЄ
"За минулий тиждень ми підтвердили поранення 9 цивільних осіб. Таким чином, з початку року на Донбасі 109 осіб отримали поранення і 29 загинули", - повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг під час брифінгу, інформує "Інтерфакс-Україна".
Хуг зазначив, що тільки за минулий тиждень спостерігачі зафіксували 9 тисяч випадків порушення "режиму тиші", а з вересня 2015 року - 846 тис. 649 випадків порушення режиму припинення вогню.
"На минулому тижні насильство, від якого чотири роки страждає східна Україна, не припинилося. Спостерігачі зафіксували близько 9 тис. випадків порушення режиму припинення вогню. Всього з початку нашого моніторингу, з вересня 2015 року, - 846 тис. 649 випадків. Було випущено 846 тис. куль, мінометних мін та артилерійських снарядів, багато – у житлових районах або біля них. У багатьох випадках вони були випущені з озброєння, яке згідно з мінськими домовленостями повинно було бути відведено. Очевидно, це не було зроблено", - повідомив Хуг.
Нагадаємо, з півночі четверга втрат серед українських військових на Донбасі не було.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"