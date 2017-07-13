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Бойовики не допускають спостерігачів ОБСЄ до постраждалих внаслідок обстрілів

Спостерігачі ОБСЄ відвідали лікарню ім. Калініна в Донецьку
Представники самоназваної "ДНР" не допускають спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до поранених внаслідок обстрілів мешканців окупованої території.
Бойовики не допускають спостерігачів ОБСЄ до постраждалих внаслідок обстрілів Фото:unian

Спостерігачі зазначили, що уточнювали повідомлення ЗМІ про жертви серед цивільного населення в мікрорайоні "Трудівські" Петровського району окупованого Донецька.

Спостерігачі ОБСЄ відвідали лікарню ім. Калініна в Донецьку, щоб уточнити ці повідомлення ЗМІ.

Медпрацівники лікарні повідомили спостерігачам, що 10 липня до них доправили 63-річного чоловіка та 50-річну жінку з осколковими пораненнями.

"Проте членам патруля Місії не дозволили поспілкуватися чи зустрітися з нею без дозволу від "керівників", з огляду на вказівку одного з керівників "ДНР", — йдеться в повідомленні.

Представники самоназваних "ЛНР" та "ДНР" на засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заявили, що їм нічого невідомо про публіциста та журналіста Станіслава Асєєва, який зник у Донецьку на початку червня.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Донбасу збільшилася кількість злочинів, учинених військовослужбовцями Російської Федерації з використанням вогнепальної зброї.

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13 07 2017 18:42
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