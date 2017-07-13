Бойовики не допускають спостерігачів ОБСЄ до постраждалих внаслідок обстрілів

Представники самоназваної "ДНР" не допускають спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до поранених внаслідок обстрілів мешканців окупованої території.

Спостерігачі зазначили, що уточнювали повідомлення ЗМІ про жертви серед цивільного населення в мікрорайоні "Трудівські" Петровського району окупованого Донецька.

Спостерігачі ОБСЄ відвідали лікарню ім. Калініна в Донецьку, щоб уточнити ці повідомлення ЗМІ.

Медпрацівники лікарні повідомили спостерігачам, що 10 липня до них доправили 63-річного чоловіка та 50-річну жінку з осколковими пораненнями.

"Проте членам патруля Місії не дозволили поспілкуватися чи зустрітися з нею без дозволу від "керівників", з огляду на вказівку одного з керівників "ДНР", — йдеться в повідомленні.

Представники самоназваних "ЛНР" та "ДНР" на засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заявили, що їм нічого невідомо про публіциста та журналіста Станіслава Асєєва, який зник у Донецьку на початку червня.