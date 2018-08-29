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Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено
Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, один раз – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.
Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню Фото: Андрій Попіль

"Противник відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцям населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Новгородське, Павлопіль та Гнутове", - передає прес-центр штабу ООС.

Незважаючи на оголошення з 00.00 29 серпня 2018 року "Шкільного перемир'я", російсько-окупаційні війська хоч і знизили інтенсивність обстрілів позицій Об'єднаних сил та українських населених пунктів, проте не припинили їх зовсім.

Під час обстрілів в районі Новгородського ворог застосував проти військовослужбовців Об’єднаних сил міномети калібру 82 мм. За повідомленням української сторони СЦКК, внаслідок обстрілу у селі загорілася суха трава, що загрожує пожежами будівлям та мешканцям населеного пункту. На даний момент силами військовослужбовців Об'єднаних сил пожежу локалізовано.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Нагадаємо, що вранці прес-центру Об'єднаних сил повідомив, що за минулу добу, 28 серпня,бойовики Донбасу 32 рази відкривали вогонь по позиціях ОС і двічі порушили режим тиші у перший день "шкільного перемир'я".

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29 08 2018 18:36
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