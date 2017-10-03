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Бойовики ведуть обстріл зі школи, - штаб

Такі дії противника мали на меті викликати вогонь у відповідь та звинуватити українську сторону в обстрілах мирного населення
З початком поточної доби противник продовжував провокаційні обстріли позицій українських військ, у тому числі із застосуванням артилерії 152 мм калібру.
Бойовики ведуть обстріл зі школи, - штаб Фото: 112.ua

"При цьому з 2-ї до 4-ї години ночі вогонь вівся не лише по передових позиціях наших військ, а й по тилових районах, які розташовані у глибині нашої території, що ставить під загрозу життя та здоров’я місцевих жителів", – заявляє штаб АТО вранці 10 березня.

"Найбільш інтенсивні обстріли з боку російсько-окупаційних військ велися з району населеного пункту Кіровськ, де їхні позиції розташовані на території місцевої школи. Такі дії противника мали на меті викликати вогонь у відповідь та звинуватити українську сторону в обстрілах мирного населення", – наголошують у штабі.

Військові вбачають у цьому доказ того, що "бойовики продовжують використовувати місцевих жителів як заручників для досягнення своїх провокаційних цілей".

Зазначимо, за минулу добу, 9 березня, бойовики 80 разів обстрілювали позиції сил АТО, поранивши 5 наших військових.

 
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10 03 2017 09:33
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