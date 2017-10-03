Бойовики ведуть обстріл зі школи, - штаб
"При цьому з 2-ї до 4-ї години ночі вогонь вівся не лише по передових позиціях наших військ, а й по тилових районах, які розташовані у глибині нашої території, що ставить під загрозу життя та здоров’я місцевих жителів", – заявляє штаб АТО вранці 10 березня.
"Найбільш інтенсивні обстріли з боку російсько-окупаційних військ велися з району населеного пункту Кіровськ, де їхні позиції розташовані на території місцевої школи. Такі дії противника мали на меті викликати вогонь у відповідь та звинуватити українську сторону в обстрілах мирного населення", – наголошують у штабі.
Військові вбачають у цьому доказ того, що "бойовики продовжують використовувати місцевих жителів як заручників для досягнення своїх провокаційних цілей".
Зазначимо, за минулу добу, 9 березня, бойовики 80 разів обстрілювали позиції сил АТО, поранивши 5 наших військових.
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