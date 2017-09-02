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Бойовики з мінометів обстріляли Луганське, - штаб

Із гранатометів та стрілецької зброї обстріляні Авдіївка та Піски
Речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що минула ніч на Донбасі була неспокійною.
Бойовики з мінометів обстріляли Луганське, - штаб Леонід Матюхін. Фото: Facebook/ato.news

За словами Матюхіна, протягом минулої ночі проросійські бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів Луганське, інформує "112 Україна".

"Ніч пройшла неспокійно. На всіх напрямках вели вогонь. На донецькому напрямку обстріляли з мінометів Луганське, із гранатометів та стрілецької зброї Авдіївку та Піски. На луганському напрямку зі стрілецької зброї Новоолександрівку, а на маріупольському напрямку - Широкине та Водяне. Втрат за ніч немає", - зазначив він.

Нагадаємо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 82 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил, втрат серед військових ЗСУ немає.

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09 02 2017 09:17
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