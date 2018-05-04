"Братство" Корчинського припинило пікетувати ZIK
За словами Дмитра Корчинського, його партії вдалося винести цю проблему на найвищий рівень. Зокрема, Корчинський стверджує, що "факт скупки" Віктором Медведчуком українських телеканалів обговорювалося в парламентському комітеті з питань свободи слова та інформації.
"Ми поспілкувалися телефоном з власником Зік і отримали запевнення, що попри московський тиск він не продасть телеканал Медведчуку чи його представникам,чи будькому іншому, а також, що він спробує зменшити на телеканалі вплив ватників", - написав Корчинський у Facebook.
За його словами, телеканал зробить цикл панегіриків присвячений героям добровольцям.
Раніше ZIK заявляв, що "Братство" Дмитра Корчинського взяло в "облогу" один із входів до Жовтневого палацу, а лідер організації погрожує знищенням телеканалу.
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