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"Братство" Корчинського припинило пікетувати ZIK

За словами Корчинського, телеканал зробить цикл панегіриків присвячений героям добровольцям
Члени партії "Братство" Дмитра Корчинського припинили пікетувати телеканал ZIK.
"Братство" Корчинського припинило пікетувати ZIK Дмитро Корчинський. Фото: glavcom.ua

За словами Дмитра Корчинського, його партії вдалося винести цю проблему на найвищий рівень. Зокрема, Корчинський стверджує, що "факт скупки" Віктором Медведчуком українських телеканалів обговорювалося в парламентському комітеті з питань свободи слова та інформації.

"Ми поспілкувалися телефоном з власником Зік і отримали запевнення, що попри московський тиск він не продасть телеканал Медведчуку чи його представникам,чи будькому іншому, а також, що він спробує зменшити на телеканалі вплив ватників", - написав Корчинський у Facebook.

За його словами, телеканал зробить цикл панегіриків присвячений героям добровольцям.

Раніше ZIK заявляв, що "Братство" Дмитра Корчинського взяло в "облогу" один із входів до Жовтневого палацу, а лідер організації погрожує знищенням телеканалу.

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05 04 2018 09:38
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