Бразильця, який воював на боці бойовиків, ув'язнили на 13 років
Про це повідомляє прес-служба київської прокуратури.
Його визнали винним за статтями "створення терористичної організації" та "створення не передбачених законом збройних формувань".
"Як установлено слідством, з вересня 2014 року по травень 2015 року громадянин Бразилії перебував у складі 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" 1-ї бригади "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що він виконував при цьому функції керуючого ротою, інструктора та розвідника, брав участь у бойових діях у районі с. Вергулівка, Первомайське, Горлівки, Старобешеве, боях під Дебальцево, Донецьким Аеропортом.
Також, як повідомляє прокуратура, чоловік вербував іноземців, переважно бразильців, до складу незаконних збройних формувань, а також здійснював неодноразові розвідувальні походи на позиції ЗСУ та коректував артилерійський вогонь по українських позиціях.
Як відомо, 6 жовтня 2016 року в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Бразилії, який брав участь у бойових діях проти військових України на боці терористичної організації "ДНР", а також займався вербуванням найманців для терористів.
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