CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧастина українських туристів, які напередодні не могли вилетіти з Тунісу, зранку 30 червня повернулися до України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Частина туристів, які не могли вилетіти з Тунісу, повернулися до України
"Вживаються заходи з повернення решти українців"
Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airport
"Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій", - повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter.
Нагадаємо, в аеропорту Монастір в Тунісі вже другу добу перебувають близько 300 українських туристів, які не можуть вилетіти до Харкова.
Також, український консул зустрівся з туристами, які другу добу не можуть вилетіти з Тунісу до України.
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30 06 2018 11:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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