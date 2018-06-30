Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Частина туристів, які не могли вилетіти з Тунісу, повернулися до України

"Вживаються заходи з повернення решти українців"
Частина українських туристів, які напередодні не могли вилетіти з Тунісу, зранку 30 червня повернулися до України.
Частина туристів, які не могли вилетіти з Тунісу, повернулися до України Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airport

"Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій", - повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter.

Нагадаємо, в аеропорту Монастір в Тунісі вже другу добу перебувають близько 300 українських туристів, які не можуть вилетіти до Харкова.

Також, український консул зустрівся з туристами, які другу добу не можуть вилетіти з Тунісу до України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 06 2018 11:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Французькі делікатеси: Як ветеран АТО створив равликову ферму і готує ескарго

Французькі делікатеси: Як ветеран АТО створив равликову ферму і готує ескарго

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.