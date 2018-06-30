Частина туристів, які не могли вилетіти з Тунісу, повернулися до України

Частина українських туристів, які напередодні не могли вилетіти з Тунісу, зранку 30 червня повернулися до України.

"Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій", - повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter.

Нагадаємо, в аеропорту Монастір в Тунісі вже другу добу перебувають близько 300 українських туристів, які не можуть вилетіти до Харкова.

Також, український консул зустрівся з туристами, які другу добу не можуть вилетіти з Тунісу до України.