В аеропорту Туніса застрягли близько 300 українських туристів
Авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel в особі приймаючої компанії Insight Holidays не виконують своїх зобов'язань по поверненню громадян України додому.
Зазначається, що частина туристів залишається в аеропорту Монастір без інформації про запланований виліт. Другу групу туристів, які повинні були вилетіти до Харкова о 07:35 28 червня, привезли в готель в місті Сус.
"Нічого не обіцяють. Кажуть хто що - хтось обіцяє виліт, хтось говорить - сьогодні вильоту не буде", - розповідають туристи, інформує ТСН.
У консульстві України в Тунісі повідомили, що причина затримки рейсу — відсутність палива для заправки літака. За інформацією представництва, туроператор має вирішити ситуацію протягом декількох годин.
"Консульство займається цією проблемою. Туроператор обіцяє вирішити цю проблему за декілька годин, проте детальна інформація буде відома пізніше", - розповіли у дипломатичному представництві.
Нагадаємо, у Києві в аеропорту імені Сікорського ("Жуляни") авіакомпанія YanАir затримала літаки до Грузії на 14 годин.
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