У ЄС заперечили дефіцит авіапалива

20 квітня 2026, 16:31
Фото: airliners.net
У Єврокомісії заявили, що ситуація з паливом стабільна.

У Європейській комісії запевняють, що в Європейському Союзі наразі немає дефіциту авіаційного палива, попри вплив кризових подій на Близькому Сході.

Про це заявила речниця Єврокомісії Єва Грнчірова, пише газета The Guardian.

За її словами, Єврокомісія уважно відстежує ситуацію та координує дії держав-членів у межах спеціальної групи з питань нафти, яка вже проводила засідання минулого тижня та планує нову зустріч найближчим часом.

"У Європейському Союзі є значні потужності для переробки нафти та виробництва авіаційного палива. На цьому етапі дефіциту немає", – наголосила Грнчірова.

Вона додала, що Євросоюз готується до різних сценаріїв розвитку ситуації та може запроваджувати гнучкі заходи реагування за потреби.

За словами речниці, у майбутньому енергетичному пакеті ЄС, який мають представити 22 квітня, будуть враховані різні аспекти поточної енергетичної ситуації.

Однак раніше Reuters писав, що авіакомпанії готуються до скорочення польотів, а чиновники до збільшення потужностей НПЗ.

 

 

Останні матеріали

Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Політика
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 08:14
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Більше публікацій

