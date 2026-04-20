У ЄС заперечили дефіцит авіапалива

У Єврокомісії заявили, що ситуація з паливом стабільна.

У Європейській комісії запевняють, що в Європейському Союзі наразі немає дефіциту авіаційного палива, попри вплив кризових подій на Близькому Сході.

Про це заявила речниця Єврокомісії Єва Грнчірова, пише газета The Guardian.

За її словами, Єврокомісія уважно відстежує ситуацію та координує дії держав-членів у межах спеціальної групи з питань нафти, яка вже проводила засідання минулого тижня та планує нову зустріч найближчим часом.

"У Європейському Союзі є значні потужності для переробки нафти та виробництва авіаційного палива. На цьому етапі дефіциту немає", – наголосила Грнчірова.

Вона додала, що Євросоюз готується до різних сценаріїв розвитку ситуації та може запроваджувати гнучкі заходи реагування за потреби.

За словами речниці, у майбутньому енергетичному пакеті ЄС, який мають представити 22 квітня, будуть враховані різні аспекти поточної енергетичної ситуації.

Однак раніше Reuters писав, що авіакомпанії готуються до скорочення польотів, а чиновники до збільшення потужностей НПЗ.