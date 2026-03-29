Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран завдав удару по аеропорту Кувейту

29 березня 2026, 11:02
Іран завдав удару по аеропорту Кувейту
Фото: rbc.ua
Внаслідок атаки дронів загорілися об’єкти на території летовища.

Іран завдав удару безпілотниками по Міжнародний аеропорт Кувейту. 

Відео з місця події, на якому рятувальники гасять вогонь, оприлюднив Генеральний штаб армії Кувейту в соцмережі X (Twitter).

Внаслідок атаки на території аеропорту спалахнула масштабна пожежа.

За попередніми даними, удар пошкодив радіолокаційне обладнання та кілька паливних резервуарів. Інформації про постраждалих наразі немає.

У військовому відомстві повідомили, що лише за останні 24 години по території Кувейт було запущено щонайменше 15 дронів іранського походження.

Близько 01:00 за київським часом 29 березня військові заявили про нову атаку. За їхніми словами, сили протиповітряної оборони активно відбивають як безпілотні, так і ракетні удари. Звуки вибухів, які чули в районі, попередньо свідчать про роботу ППО.

 
ІранКувейтаеропорт

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється