Через війну в Україні Wizz Air закриває базу у Молдові

Авіакомпанія Wizz Air з 1 грудня закриє свою базу в Кишиневі через війну в Україні та ризик нестабільності авіапростору Молдови.

Фото: Petru Dimoff / planespotters.net

Про це повідомив телеканал Pro TV із посиланням на пресреліз лоукостера. У компанії пояснили, що вивчили всі ризики в регіоні та загрозу закриття повітряного авіапростору Молдови і переглянули графік польотів узимку. Водночас в органі цивільної авіації Молдови уточнили, що Wizz Air не зупиняє польоти до Молдови. Зміниться лише операційна база, через що можуть скасувати рейси за деякими напрямками чи скоротити частоту польотів. Як повідомив Telegram-канал runway09.aviation, останніми тижнями літаки авіакомпанії на ніч відлітали в румунське місто Ясси з міркувань безпеки. Нагадаємо, що комерційний літак вперше з квітня здійснив політ з України

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