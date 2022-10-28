CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвіакомпанія Wizz Air з 1 грудня закриє свою базу в Кишиневі через війну в Україні та ризик нестабільності авіапростору Молдови.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через війну в Україні Wizz Air закриває базу у Молдові
Фото: Petru Dimoff / planespotters.net
Про це повідомив телеканал Pro TV із посиланням на пресреліз лоукостера.
У компанії пояснили, що вивчили всі ризики в регіоні та загрозу закриття повітряного авіапростору Молдови і переглянули графік польотів узимку.
Водночас в органі цивільної авіації Молдови уточнили, що Wizz Air не зупиняє польоти до Молдови. Зміниться лише операційна база, через що можуть скасувати рейси за деякими напрямками чи скоротити частоту польотів.
Як повідомив Telegram-канал runway09.aviation, останніми тижнями літаки авіакомпанії на ніч відлітали в румунське місто Ясси з міркувань безпеки.
Нагадаємо, що комерційний літак вперше з квітня здійснив політ з України.
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28 10 2022 18:34 МЕДІА
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