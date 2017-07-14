Черновецькому оголосили підозру у справі про вертолітний майданчик Януковича
Йому закидають зловживання службовим становищем (ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу) при будівництві вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві, повідомляє сайт ГПУ.
За версією слідства, Черновецький причетний до незаконного вилучення, зміни цільового призначення і передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва вертолітного майданчика. Також йому закидають заниження орендної плати за землю та знищення об'єкта археологічної спадщини.
Збитки територіальній громаді міста Києва оцінюються в 250 млн гривень.
Кримінальне провадження про будівництво вертолітного майданчика розслідується за сімома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 (крадіжка), ч. 5 ст. 298 (пошкодження об'єктів культурної спадщини), ст. 356 (самоправство), ч. 1 ст. 358 (підробка документів), ч.2 ст. 364 (зловживання владою), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями посадовими особами юрособи приватного права), ч. 3 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).
Нагадаємо, що вертолітний майданчик в Києві був відкритий 6 червня 2012 року. Він розташований неподалік Верховної Ради. Його повинен був використовувати тодішній президент Віктор Янукович, щоб добиратися з Межигір'я, але він так і не зробив жодного польоту.
Як відомо, колишній президент України Віктор Янукович побудував вертолітний майданчик у Києві за рахунок фіктивного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) підконтрольним підприємствам.
Черновецький в Україні зараз не проживає.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків