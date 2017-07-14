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Черновецькому оголосили підозру у справі про вертолітний майданчик Януковича

Збитки територіальній громаді міста Києва оцінюються в 250 млн гривень
Генеральна прокуратура 14 липня повідомила про підозру колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому.
Черновецькому оголосили підозру у справі про вертолітний майданчик Януковича Леонід Черновецький Фото: comments.ua

Йому закидають зловживання службовим становищем (ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу) при будівництві вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві, повідомляє сайт ГПУ.

За версією слідства, Черновецький причетний до незаконного вилучення, зміни цільового призначення і передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва вертолітного майданчика. Також йому закидають заниження орендної плати за землю та знищення об'єкта археологічної спадщини.

Збитки територіальній громаді міста Києва оцінюються в 250 млн гривень.

Кримінальне провадження про будівництво вертолітного майданчика розслідується за сімома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 (крадіжка), ч. 5 ст. 298 (пошкодження об'єктів культурної спадщини), ст. 356 (самоправство), ч. 1 ст. 358 (підробка документів), ч.2 ст. 364 (зловживання владою), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями посадовими особами юрособи приватного права), ч. 3 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Нагадаємо, що вертолітний майданчик в Києві був відкритий 6 червня 2012 року. Він розташований неподалік Верховної Ради. Його повинен був використовувати тодішній президент Віктор Янукович, щоб добиратися з Межигір'я, але він так і не зробив жодного польоту.

Як відомо, колишній президент України Віктор Янукович побудував вертолітний майданчик у Києві за рахунок фіктивного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) підконтрольним підприємствам.

Черновецький в Україні зараз не проживає.

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14 07 2017 16:56
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