Черновецькому оголосили підозру у справі про вертолітний майданчик Януковича

Генеральна прокуратура 14 липня повідомила про підозру колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому.

Йому закидають зловживання службовим становищем (ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу) при будівництві вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві, повідомляє сайт ГПУ.

За версією слідства, Черновецький причетний до незаконного вилучення, зміни цільового призначення і передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва вертолітного майданчика. Також йому закидають заниження орендної плати за землю та знищення об'єкта археологічної спадщини.

Збитки територіальній громаді міста Києва оцінюються в 250 млн гривень.

Кримінальне провадження про будівництво вертолітного майданчика розслідується за сімома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 (крадіжка), ч. 5 ст. 298 (пошкодження об'єктів культурної спадщини), ст. 356 (самоправство), ч. 1 ст. 358 (підробка документів), ч.2 ст. 364 (зловживання владою), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями посадовими особами юрособи приватного права), ч. 3 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Нагадаємо, що вертолітний майданчик в Києві був відкритий 6 червня 2012 року. Він розташований неподалік Верховної Ради. Його повинен був використовувати тодішній президент Віктор Янукович, щоб добиратися з Межигір'я, але він так і не зробив жодного польоту.

Як відомо, колишній президент України Віктор Янукович побудував вертолітний майданчик у Києві за рахунок фіктивного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) підконтрольним підприємствам.

Черновецький в Україні зараз не проживає.