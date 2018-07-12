Червоний Хрест направив в ОРДЛО 255 т гумдопомоги, - Держприкордонслужба
"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд на тимчасово окуповану територію України послідували 12 вантажівок від МКЧХ і 8 вантажних авто від УВКБ ООН. Всі транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продовольчі та гігієнічні набори, канцелярське приладдя, друковані та будівельні матеріали, лікарські препарати, товари медичного призначення, електричний конвектор і зимовий набір для домогосподарств загальною вагою майже 255 тонн", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
При цьому додається, що зараз всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення у районі проведення операції Об'єднаних сил працюють у штатному режимі. Вчора через КПВВ прослідувало 34,9 тис. осіб і 4,3 тис. транспортних засобів.
Нагадаємо, раніше на тимчасово окуповані території Донбасу доправили понад 100 тонн гуманітарного вантажу від Організації об’єднаних націй.
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