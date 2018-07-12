Червоний Хрест направив в ОРДЛО 255 т гумдопомоги, - Держприкордонслужба

Через КПВВ "Новотроїцьке" сьогодні на виїзд на тимчасово окуповану територію України послідували 12 вантажівок від МКЧХ і 8 вантажних авто від УВКБ ООН

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на тимчасово непідконтрольні території України 255 тонн гуманітарної допомоги.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд на тимчасово окуповану територію України послідували 12 вантажівок від МКЧХ і 8 вантажних авто від УВКБ ООН. Всі транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продовольчі та гігієнічні набори, канцелярське приладдя, друковані та будівельні матеріали, лікарські препарати, товари медичного призначення, електричний конвектор і зимовий набір для домогосподарств загальною вагою майже 255 тонн", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

При цьому додається, що зараз всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення у районі проведення операції Об'єднаних сил працюють у штатному режимі. Вчора через КПВВ прослідувало 34,9 тис. осіб і 4,3 тис. транспортних засобів.