Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Червоний Хрест направив в ОРДЛО 255 т гумдопомоги, - Держприкордонслужба

Через КПВВ "Новотроїцьке" сьогодні на виїзд на тимчасово окуповану територію України послідували 12 вантажівок від МКЧХ і 8 вантажних авто від УВКБ ООН
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на тимчасово непідконтрольні території України 255 тонн гуманітарної допомоги.
Червоний Хрест направив в ОРДЛО 255 т гумдопомоги, - Держприкордонслужба Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд на тимчасово окуповану територію України послідували 12 вантажівок від МКЧХ і 8 вантажних авто від УВКБ ООН. Всі транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продовольчі та гігієнічні набори, канцелярське приладдя, друковані та будівельні матеріали, лікарські препарати, товари медичного призначення, електричний конвектор і зимовий набір для домогосподарств загальною вагою майже 255 тонн", -  повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

При цьому додається, що зараз всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення у районі проведення операції Об'єднаних сил працюють у штатному режимі. Вчора через КПВВ прослідувало 34,9 тис. осіб і 4,3 тис. транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше на тимчасово окуповані території Донбасу доправили понад 100 тонн гуманітарного вантажу від Організації об’єднаних націй.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 12 2018 09:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Childfree, або десакралізація непохитних норм

Childfree, або десакралізація непохитних норм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.