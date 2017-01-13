Чотири людини загинули в результаті ДТП у Чернівецькій області, - ФОТО

Ще чотири людини доставлені в лікарню з травмами

У Чернівецькій області при зіткненні автомобілів і мікроавтобуса загинули 4 людини.

Пізно ввечері 12 січня на об'їзній дорозі біля с. Чагор Глибоцького району водій автомобіля "Мерседес-Бенц" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом "Мерседес-Спринтер". Водій і всі 3 пасажири легкового автомобіля загинули на місці пригоди, - повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Для того, щоб деблокувати тіла загиблих, на місце події були направлені рятувальники, які за допомогою спеціальних інструментів дістали тіла загиблих з понівеченого автомобіля.

Водія мікроавтобуса "Мерседес-Спринтер" і 3-х пасажирів з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували в лікарню Чернівців.

Фото:112.ua

Нагадаємо, у Дрогобичі Львівської області маршрутка на смерть збила жінку. За словами очевидців, жінка несподівано вийшла на проїжджу частину дороги.