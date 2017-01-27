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Чотири тисячі померлих в "ЛНР" продовжували отримувати пенсії від України, - СБУ

У середньому з держбюджету таким громадянам щомісяця виплачували 8 млн грн.
Співробітники Служби безпеки України блокували виплати пенсій померлих громадян тимчасово окупованих територій Луганської області.
Чотири тисячі померлих в "ЛНР" продовжували отримувати пенсії від України, - СБУ СБУ. Фото: ua.112.ua

Правоохоронці встановили, що 2016 року кількість померлих, з банківських карток яких продовжували знімати пенсії, склала майже чотири тисячі, - повідомляє прес-центр СБУ.

У середньому з державного бюджету на таких громадян щомісяця надходило 8 млн грн.

Співробітники спецслужби зафіксували факти отримання грошей, нарахованих померлим, представниками незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР".

СБУ отримала незаперечні докази смерті майже 500 пенсіонерів на території Луганської області, тимчасово підконтрольної проросійським угрупованням. СБУ передала інформацію в Головне управління Пенсійного фонду України в області. Виплати на ці рахунки припинено, вже нараховані гроші повернули в державний бюджет.

Нагадаємо, через зростання втрат серед проросійських терористів, що базуються на Луганщині, вони шукають додаткові лікарні для розміщення вбитих та поранених.

Російське командування відмовилося доставляти вбитих та поранених до найближчих цивільних лікарень та медичних пунктів.

 

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27 01 2017 09:27
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