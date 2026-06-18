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Швеція виділяє $108 млн для закупівлі американської зброї для України

18 червня 2026, 11:36
Швеція виділяє $108 млн для закупівлі американської зброї для України
Фото: РБК
Загальний внесок Швеції в ініціативу PURL сягнув $543 млн.

Швеція виділяє $108 млн на підтримку ініціативи PURL, у рамках якої українські партнери закуповують у США зброю для України.

Про це повідомили у Міноборони Швеції.

Ці кошти є частиною раніше оголошеного пакету допомоги Україні. Міністр оборони Пол Йонсон наголосив, що завдяки PURL Україна може швидко отримати доступ до американського оборонного обладнання, зокрема сучасних засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. "Це має вирішальне значення для того, щоб Україна могла захищатися від подальших атак росії. Підтримка Швеції є довгостроковою, всеосяжною та ґрунтується на потребах України", – підкреслив він.

Це вже вчетверте Швеція виділяє кошти в рамках PURL. З урахуванням нового внеску загальний обсяг підтримки Швеції через цю ініціативу становить $543 млн.

Нагадаємо, 17 червня Нідерланди виділили €500 млн військової допомоги для України, половину з них спрямують на дрони.

війнаШвеціядопомога УкраїніPURL

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