Бельгія передасть Україні сім F-16 до кінця року

Міністр також заявив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки.

Бельгія передасть Україні сім винищувачів F-16 до кінця цього року.

Про це 18 червня повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед засіданням міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

"Цього року ми допоможемо, передавши сім F-16. Чотири, на запчастини, три, для роботи в небі України, щоб захищати Україну від російської агресії і дронів 'Шахед'", – сказав Франкен.

Міністр також заявив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки. Втім, темпи передачі залежатимуть від надходження до бельгійських ВПС нових винищувачів F-35. "Ми повинні отримати F-35 до того, як зможемо передати F-16, адже маємо забезпечувати власну протиповітряну оборону, і Бельгія має відігравати свою роль у ядерній доктрині НАТО. Тому спочатку ми повинні отримати F-35, а вже потім можемо передавати F-16", – пояснив він.

Нагадаємо, Бельгія входить до міжнародної коаліції з передачі Україні F-16, яку очолюють Данія й Нідерланди. Раніше країна заявляла про намір поступово передати всі свої літаки цього типу після заміни на американські F-35, однак досі не поставила жодного. У березні 2025 року в уряді повідомляли про затримки через проблеми з постачанням нових F-35 зі США.