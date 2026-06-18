Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Бельгія передасть Україні сім F-16 до кінця року

18 червня 2026, 10:46
Бельгія передасть Україні сім F-16 до кінця року
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Міністр також заявив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки.

Бельгія передасть Україні сім винищувачів F-16 до кінця цього року.

Про це 18 червня повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед засіданням міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

"Цього року ми допоможемо, передавши сім F-16. Чотири, на запчастини, три, для роботи в небі України, щоб захищати Україну від російської агресії і дронів 'Шахед'", – сказав Франкен.

Міністр також заявив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки. Втім, темпи передачі залежатимуть від надходження до бельгійських ВПС нових винищувачів F-35. "Ми повинні отримати F-35 до того, як зможемо передати F-16, адже маємо забезпечувати власну протиповітряну оборону, і Бельгія має відігравати свою роль у ядерній доктрині НАТО. Тому спочатку ми повинні отримати F-35, а вже потім можемо передавати F-16", – пояснив він.

Нагадаємо, Бельгія входить до міжнародної коаліції з передачі Україні F-16, яку очолюють Данія й Нідерланди. Раніше країна заявляла про намір поступово передати всі свої літаки цього типу після заміни на американські F-35, однак досі не поставила жодного. У березні 2025 року в уряді повідомляли про затримки через проблеми з постачанням нових F-35 зі США.

БельгіяF-16допомога Україні

Останні матеріали

Іран може знову перекрити Ормуз. Хусити здатні зробити кризу глобальною – Chatham House
Політика
Іран може знову перекрити Ормуз. Хусити здатні зробити кризу глобальною – Chatham House
Переклад iPress – 18 червня 2026, 11:50
Мистецтво
Політика
Мистецтво "неугоди". Цим перемир’ям Трамп капітулював перед Іраном – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 18 червня 2026, 08:20
Павло Журило:
LifeStyle
Павло Журило: "Королівський відпочинок" від Betking Foundation допоможе 300 дітям відновити сили та продовжувати мріяти
17 червня 2026, 19:47
Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Політика
Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Переклад iPress – 17 червня 2026, 15:17
Теорія вульгарного класу. США нагадують Римську республіку в агонії – Пол Круґман
Політика
Теорія вульгарного класу. США нагадують Римську республіку в агонії – Пол Круґман
Переклад iPress – 17 червня 2026, 12:23
Посадовця ЦРУ підозрюють у крадіжці золота на $40 млн. Тепер агентство боїться витоку секретів – Wall Street Journal
Політика
Посадовця ЦРУ підозрюють у крадіжці золота на $40 млн. Тепер агентство боїться витоку секретів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 червня 2026, 01:09
росія веде тіньову війну проти НАТО. Заходу потрібна
Політика
росія веде тіньову війну проти НАТО. Заходу потрібна "драбина ескалації", щоб зупинити кремль – CEPA
Переклад iPress – 16 червня 2026, 14:47
Кім Чен Ин торгується з усіма одразу. Китай хоче, щоб дорога до Пхеньяна пролягала через Пекін – Гілберт Розман
Політика
Кім Чен Ин торгується з усіма одразу. Китай хоче, щоб дорога до Пхеньяна пролягала через Пекін – Гілберт Розман
Переклад iPress – 16 червня 2026, 12:47
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється