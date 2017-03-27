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Число затриманих на мітингах в Москві перевищило 1000 осіб

Серед затриманих - в тому числі, і неповнолітні
За останніми даними на антикорупційних мітингах в Москві затримали 1030 осіб.
Число затриманих на мітингах в Москві перевищило 1000 осіб Фото:Reuters

Серед затриманих - в тому числі, і неповнолітні.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

Затриманих розвезли по 51 різних відділеннях поліції. На даний момент ще не всі відпущені з ВВС: як мінімум 120 осіб як і раніше залишаються у відділеннях.

Відносно більшості із затриманих будуть складені адміністративні протоколи за статтею 20.2 КоАП Росії (Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

Раніше повідомлялося про 933 затриманих в ході мітингів.

Серед затриманих також і ініціатор мітингів - російський опозиціонер Олексій Навальний, в понеділок відбудеться суд.

Як відомо, 26 березня у містах РФ проходили антикорупційні мітинги, ініційовані опозиціонером Олексієм Навальним,  влада лише невеликої частини зі 100 заявлених організаторами міст дала дозвіл на їх проведення, повідомлядлся про затримання учасників.

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27 03 2017 06:55
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