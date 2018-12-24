CNN: Указ про виведення американських військ з Сирії вже підписаний За даними CNN, у Сирії зараз близько 2600 військових США

Указ про виведення військ Сполучених Штатів з Сирії вже підписаний.

Фото: AP

"Виконавчий указ щодо Сирії підписаний", - повідомив американський телеканал CNN з посиланням на джерело в міністерстві оборони. Ще одне джерело повідомило телеканалу, що указ підписав голова Пентагону Джеймс Меттіс. У підписаному документі вказано, як і коли війська мають вивести з Сирії, проте джерела телеканалу відмовилися розповідати будь-які деталі. Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії. Додамо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грехем, відомий своєю підтримкою Дональда Трампа, назвав рішення президента США вивести війська із Сирії "помилковим". "Я боюся, що це призведе до жахливих наслідків для нашої нації".

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