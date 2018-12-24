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CNN: Указ про виведення американських військ з Сирії вже підписаний

За даними CNN, у Сирії зараз близько 2600 військових США
Указ про виведення військ Сполучених Штатів з Сирії вже підписаний.
CNN: Указ про виведення американських військ з Сирії вже підписаний Фото: AP

"Виконавчий указ щодо Сирії підписаний", - повідомив американський телеканал CNN з посиланням на джерело в міністерстві оборони.

Ще одне джерело повідомило телеканалу, що указ підписав голова Пентагону Джеймс Меттіс.

У підписаному документі вказано, як і коли війська мають вивести з Сирії, проте джерела телеканалу відмовилися розповідати будь-які деталі.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.

Додамо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грехем, відомий своєю підтримкою Дональда Трампа, назвав рішення президента США вивести війська із Сирії "помилковим". "Я боюся, що це призведе до жахливих наслідків для нашої нації".

 
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24 12 2018 11:03
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