CNN: Указ про виведення американських військ з Сирії вже підписаний
"Виконавчий указ щодо Сирії підписаний", - повідомив американський телеканал CNN з посиланням на джерело в міністерстві оборони.
Ще одне джерело повідомило телеканалу, що указ підписав голова Пентагону Джеймс Меттіс.
У підписаному документі вказано, як і коли війська мають вивести з Сирії, проте джерела телеканалу відмовилися розповідати будь-які деталі.
Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.
Додамо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грехем, відомий своєю підтримкою Дональда Трампа, назвав рішення президента США вивести війська із Сирії "помилковим". "Я боюся, що це призведе до жахливих наслідків для нашої нації".
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